مفاجأة.. برشلونة يدرس إقالة تشافي

الوكيل الإخباري - يدرس نادي برشلونة، إقالة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، من منصبه هذا الموسم، بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.



ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، فإن أحد المديرين في برشلونة، اقترح على مجلس الإدارة، اسما لخلافة تشافي، في مقعد المدير الفني للفريق.



جاء ذلك عقب خسارة برشلونة أمام ضيفه بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء، بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وودع نادي برشلونة، منافسات دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي، وسينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي.



يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط، خلف الغريم التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة.

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