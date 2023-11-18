مفاجأة بشأن مستقبل أنشيلوتي مع ريال مدريد

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي عن مفاجأة تتعلق بمستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الذي ينتهي عقده مع النادي في يونيو 2024.



وبحسب منصة "ريليفو" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي، رغم التقارير التي تفيد باتفاقه على تدريب منتخب البرازيل.



وأشارت إلى رغبة بيريز في منح المدرب الإيطالي عقدا جديدا لمدة عامين.



وسبق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الإعلان على لسان رئيسه، قرب تولي أنشيلوتي تدريب السيليساو بحلول صيف 2024.

اضافة اعلان

رغم ذلك، من الممكن أن يحدث تحول مفاجئ في مستقبل أنشيلوتي حال قبوله عرض النادي الإسباني، نظرا لعدم توقيعه على أي عقد حتى الآن مع البرازيل.



ويؤمن بيريز بأن أنشيلوتي هو الرجل المناسب لهذا المنصب، لا سيما بعد تطور بعض المواهب الشابة على يديه، أمثال فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي، بالإضافة إلى رودريجو وكامافينجا

ملاعب