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الأربعاء، 04-01-2023 02:58 م

مفاجأة.. بيكيه يريد العودة من الاعتزال واللعب مع هذا النادي

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الوكيل الإخباري - كشفت شبكة "Relevo" في تقرير لها أن جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، الذي أعلن اعتزاله رسميًا في شهر نوفمبر الماضي، يفكر جديًا في العدول عن قراره والعودة للملاعب من بوابة النادي الذي يملكه، أندورا.

وقال التقرير، إن "بيكيه يريد أن يلعب مجددًا، وهذه المرة مع ناديه أندورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني".

وأضاف: "على الرغم من رغبة بيكيه في اللعب للنادي الذي يملكه، إلا أن هناك بعض التعقيدات البيروقراطية التي من شأنها أن تمنعه من القيام بذلك، خاصة من الناحية المالية".

ولم يوضح الموقع الإسباني ما هي الأمور المالية التي يمكنها منع النجم الإسباني من العودة للملاعب مرة أخرى.

وكان بيكيه، البالغ 35 عامًا، قد أعلن الاعتزال في شهر نوفمبر الماضي، بعد أن تراجع دوره في نادي برشلونة بشكل كبير.

وعانى بيكيه من مشاكل داخل وخارج الملعب خلال العام الجاري، إذ أعلن انفصاله عن شريكته الكولومبية شاكيرا، ومن ثم خروجه من التشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني.

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ولعب بيكيه أكثر من 600 مباراة مع برشلونة فاز خلالها بالكثير من بطولات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، إضافة إلى بطولات في كأس الملك وكأس السوبر وكأس العالم للأندية.


يذكر أن نادي إف سي أندورا، يتنافس في الدوريات الإسبانية منذ عام 1948، واستحوذت عليه مجموعة "كوزموس" القابضة التابعة لبيكيه في 2019.

 

 

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