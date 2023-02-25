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السبت، 25-02-2023 12:25 م

مفاجأة.. بيكيه يعيد رونالدينو لعالم الكرة

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الوكيل الإخباري - في فيديو ترويجي مع جيرارد بيكيه والمغني إيباي يانوس، أعلن نجم باريس سان جرمان السابق وبرشلونة وإيه سي ميلان، الأسطورة رونالدينو، أنه سيلعب في دوري "الملوك" الذي يقام في إسبانيا.

ووقع النجم البرازيلي البالغ من العمر 42 عاما مع فريق "بورسينوس" الإسباني، للعب في دوري "الملوك" أو "كينغز ليغ".

وسيلعب رونالدينو بالرقم 12 هذا الأسبوع على ملعب "كوبرا أرينا"، في مواجهة بين "بورسينوس" و"بيو"، وفقما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

بطولة ينظمها بيكيه في برشلونة، وتقام بمشاركة 12 فريقا، وكل فريق يضم 12 لاعبا، يلعب كل منهم 11 مباراة، ثم مواجهة فاصلة على اللقب

دوري الملوك

وسبق رونالدينو إلى دوري "الملوك" كل من نجم لوس أنجلوس غالاكسي تشيتشاريتو، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

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