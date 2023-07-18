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الثلاثاء، 18-07-2023 04:21 م

مفاجأة.. ثنائي بايرن ميونخ معروض للبيع

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الوكيل الإخباري - فتح نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، الباب أمام إمكانية الاستغناء عن نجمين بارزين داخل الفريق البافاري.

وفجرت مجلة "كيكر" مفاجأة مدوية في تقرير لها، بأن إدارة البافاري لا تمانع بيع جوشوا كيميتش، حال حصوله على عرض مالي مقنع.

وأضافت أن كيميتش (28 عامًا) لم يعد لاعبا غير قابل للمساس به داخل أروقة الفريق البافاري.

وأشارت إلى أن كيميتش يحظى باهتمام بالغ من تشافي مدرب برشلونة، إلا أن فرص الفريق الكتالوني في ضم كيميتش تبدو معقدة.

ونوهت أن البارسا بصدد الإعلان خلال ساعات عن ضم أوريول روميو (32 عاما) لاعب جيرونا، لتعزيز خط وسط البلوجرانا.

وفي سياق متصل، فتح بايرن ميونخ، الباب أمام إمكانية بيع نجمه ليون جوريتسكا، في ظل تكهنات بانتقاله إلى وست هام يونايتد.

وختمت الصحيفة، تقريرها بأن وست هام بصدد الاستفادة من بيع ديكلان رايس، الذي انتقل لآرسنال بمقابل يزيد عن 100 مليون يورو، للظفر بصفقة جوريتسكا.

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