مفاجأة .. جاريث بيل يخطط للعودة إلى ريال مدريد

الوكيل الإخباري _ كشفت صحيفة آس الإسبانية عن مفاجأة مدوية بتأكيدها رغبة النجم الويلزي جاريث بيل بالعودة إلى ريال مدريد عقب نهاية الموسم الحالي من أجل إنهاء عقده مع النادي.





وقرر ريال مدريد التخلص من جاريث بيل في الصيف الماضي، وتم إعارته إلى صفوف توتنهام لمدة عامين بشكل مجاني، علماً أن عقده مع النادي سينتهي عام 2022، وبالتالي من المفترض أن تجربته في ملعب سانتياجو برنابيو قد انتهت.





لكن الصحيفة المدريدية علمت من مصادر مقربة من اللاعب أن مدة إعارة بيل لتوتنهام موسم واحد فقط وليس موسمين كما ادعت وسائل الإعلام، مما يعني أنه سيعود مجدداً في الصيف المقبل.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن بيل ينوي اللعب مع ريال مدريد في الموسم القادم والذي سيكون الأخير في عقده من أجل إعادة تصحيح الأمور وإنهاء تجربته في سانتياجو برنابيو بأفضل طريقة ممكنة



لكن مهمة النجم الويلزي لن تكون سهلة على الإطلاق في حال استمر زين الدين زيدان مدرباً للفريق، بينما ستكون حظوظه أكبر قليلاً في حال تولى تدريب الفريق مدرب آخر.



وبعيداً عن زيدان، لا يرحب ريال مدريد كثيراً بفكرة استعادة جاريث بيل الموسم المقبل، فالنادي ما زال يعاني من ارتفاع فاتورة أجور اللاعبين، وبالطبع سوف يحاول التخلص منه بأي طريقة كونه الأعلى أجراً في النادي.



يذكر أن جاريث بيل لا يحظى بثقة المدرب جوزيه مورينيو في توتنهام، حيث خاض 116 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي، بينما تم الاعتماد عليه فقط بشكل أساسي في بطولة اليوروبا ليج.







اضافة اعلان



المصدر : ملاعب



