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الأربعاء، 07-06-2023 04:37 م

مفاجأة جديدة في مستقبل البرازيلي

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الوكيل الإخباري -  بدأ نادي تشيلسي تحركاته لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحسب ما أكدته تقارير إعلامية.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أن النادي الباريسي لا يمانع الاستغناء عن صاحب الـ30 في الصيف الحالي.

وسيسعى سان جيرمان للحصول على سعر جيد في عملية بيع نيمار في محاولة لاستعادة جزء من رسوم الانتقال القياسية التي دفعوها لبرشلونة في عام 2017 وبلغت 222 مليون يورو.

وكشفت العديد من المواقع الأخبارية الفرنسية، إن النادي الإنجليزي بدأ محادثاته مع مسؤولي باريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع نيمار.


 

ويسعى تشيلسي لحسم الصفقة سريعا، في ظل منافسته مع مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد على ضم النجم البرازيلي.

ويأتي تمسك تشيلسي بضم نيمار بناء على طلب ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الجديد للفريق اللندني، الذي سبق له تدريب النجم البرازيلي في باريس سان جيرمان (2021-2022).

وسجل النجم البرازيلي 18 هدفا وصنع 17 تمريرة حاسمة في 29 مباراة في جميع البطولات، قبل أن يعاني من إصابة في الكاحل في فبراير ويغيب عن الملاعب لبقية الموسم، وبالرغم من أرقامه الجيدة مع قلة المشاركة لكنه لم يف بشكل كبير بالتوقعات في العاصمة الفرنسية وتعرض بشكل متكرر لانتقادات من جماهير النادي، وهو ما قد يدفعه نحو الرحيل على الرغم من وجود عقد له في بارك دي برانس لمدة أربع سنوات أخرى.

إلا أنه من السابق لآوانه معرفة ما إذا كان نيمار سيرغب في الانتقال إلى "ستامفورد بريدج" حيث لن يشارك تشيلسي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبالإضافة إلى ذلك، كشفت تقارير في وقت سابق أن البرازيلي مهتم فقط بالانضمام إلى مانشستر يونايتد في حال قرر مغادرة باريس سان جيرمان.

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