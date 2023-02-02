مفاجأة حول إيقاف كهربا أمام سياتل الأمريكي

الوكيل الإخباري - كشف مصدر داخل النادي الأهلي مصير محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من المشاركة في مباراة سياتل ساوندرز الأمريكي القادمة في كأس العالم للأندية المقام حاليا بالمغرب.



وكانت المحكمة الرياضية كاس قد فرضت عقوبة على كهربا مليوني و400 ألف دولار بجانب إيقافه ستة أشهر لحين سداد الغرامة، وانتهت مدة إيقاف اللاعب خلال الأيام الماضية.



ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لجلسة استماع اليوم لتحديد موقفه في الفترة القادمة من المشاركة في المباريات مع الأهلي ومن المتوقع إيقاف اللاعب مجددا لعدم سداد الغرامة.



وقال المصدر في تصريحات صحفية، إنه من الوارد بالفعل إيقاف كهربا بسبب عدم سداد الغرامة الموقعة عليه لكن محامي اللاعب سيقوم بالطعن على الحكم لرفع الإيقاف عن اللاعب.



وأضاف، أن كهربا لن يشارك في مباراة سياتل حال صدور قرار بإيقاف اللاعب، حيث من الطبيعي أن يتم الرد على الطعن الذي سيتقدم به المحامي في خلال أسبوعين.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على الأراضي المغربية في الدور الأول للمسابقة.

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