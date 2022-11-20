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الأحد، 20-11-2022 03:58 م

مفاجأة.. رونالدو يستغل إصابة بنزيما للعودة إلى ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحيفة "سبورت" على أن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، ربما يكون بديلا لكريم بنزيما في ريال مدريد، بعد إصابته الأخيرة مع منتخب فرنسا، التي ستبعده لفترة ليست قصيرة عن الملاعب.

وتدهورت علاقة رونالدو مع إدارة مانشستر يونايتد، بعدما انتقدهم في تصريحات تلفزيونية مؤخرا، متهما بعض مسؤوليه بخيانته، كما أقر صراحة بعدم احترامه للمدرب الهولندي إريك تين هاغ.

ويوم الجمعة، أعلن مانشستر يونايتد أنه شرع في اتخاذ "خطوات مناسبة" ردا على تصريحات رونالدو الأخيرة.

وكان الفريق القانوني للنادي ينتظر لمراجعة التسجيل الكامل للمقابلة العاصفة التي استمرت 90 دقيقة.

وأشارت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، إلى أن هناك عرضا من جانب ممثلي كريستيانو رونالدو على ريال مدريد بعقد لمدة 6 أشهر لتعويض المصاب كريم بنزيما، كما أن رونالدو يحب فكرة العودة إلى الريال وقد يوقع على عقد لمدة ستة أشهر فقط، بينما قرر بيريز التوقيع مع مهاجم خشية الغياب الطويل لبنزيما عن الملاعب.

فيما كشفت صحيفة "ميرور" أن نادي تشيلسي مستعد للتعاقد مع رونالدو في موسم الانتقالات الشتوي المقبل، في حالة واحدة.

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وتأكد بنسبة كبيرة أن كريستيانو رونالدو لن يكون له مكان في مانشستر يونايتد، بعد الحوار الناري الذي أجراه مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان، وهاجم فيه النادي والإدارة والمسؤولين والمدرب إريك تين هاغ.


ومع ذلك، أكدت تقارير أخرى أن مانشستر يونايتد لن يسمح لرونالدو بالانتقال إلى منافس محلي.


ولا يريد يونايتد أن ينضم رونالدو إلى نادٍ يعتبرونه منافسًا له في المراكز الأربعة الأولى، ولكن كونه لاعبًا حرًا فسيكون قادرًا على الانتقال إلى أي فريق كما يشاء.


ويوجد رونالدو حاليا في قطر لخوض بطولة كأس العالم مع منتخب البرتغال، للمرة الخامسة في مسيرته.

 

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