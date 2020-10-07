مفاجأة.. ريال مدريد رفض مهاجمين كبيرين في آخر ساعات الميركاتو

الوكيل الإخباري _ كشفت وسائل إعلام إسبانية، امس الثلاثاء، عن أمر مفاجئ حدث في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، الذي انتهى في الدوريات الكبرى بأوروبا الاثنين، ولم يضم فريق “ريال مدريد” خلاله أي لاعب جديد إلى صفوفه.



حيث تم عرض كل من الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال، والبوسني إدين دجيكو نجم روما على ريال مدريد خلال اليوم الأخير من الميركاتو”.



الا ان مسؤولي “ريال مدريد” لم يكترثوا بهذا الأمر، وفضلوا التجاهل وإغلاق السوق دون أي صفقة جديدة.



وكان “أوباميانج” جدد عقده خلال الصيف الحالي مع “آرسنال”، لكن تراجع مستواه بشكل ملحوظ في المباريات الأولى للموسم، أما “دجيكو” فكان على أعتاب الانتقال إلى “يوفنتوس”، قبل أن تفشل الصفقة بسبب عدم نجاح “روما” في التعاقد مع “أركاديوز ميليك” من “نابولي”.







المصدر : ملاعب

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