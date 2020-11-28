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السبت، 28-11-2020 03:31 م

مفاجأة.. زيدان يطالب بتجديد عقود ثنائي ريال مدريد

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم السبت، عن مطالب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بشأن عقود اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة نظيره آلافيس، مساء اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري الإسباني، على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم، ذكرها موقع "ABC" الإسباني: أن الفرنسي زيدان، طالب بتجديد عقد الثنائي فاسكيز وناتشو، نظرًا لاعتماده الشديد عليهم ورغبته في بقائهم.

وأضاف الموقع: أن تجديد عقود الثنائي يتأخر بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء تلحق الضرر بهذين الموقفين.


وأفاد: أن الأزمة تعيق القيام بعمليات تجديد العقود الأخرى مثل مودريتش وراموس، لأنه لا يوجد نادي يعلم كم من الوقت سيستمر إغلاق أعمال كرة القدم بأكملها مع الملاعب الفارغة، بدون تذاكر مباريات، وبدون تسويق.

ويعرف جماهير النادي المدريدي، فاسكيز، بصورة جيدة، خاصة أن اللاعب تخرج في أكاديمية الفريق للناشئين، حتى وصل إلى الفريق الأول، وحجز مكانة أساسية في القائمة.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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