مفاجأة سارة.. جاهزية نجم الهلال بنسبة 100% لديربي النار أمام النصر

الوكيل الإخباري _ تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بشرى سارة، قبل مواجهة النصر، في ديربي الرياض الناري، بمسابقتي دوري المحترفين وكأس الملك.



ويواجه الهلال، في الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري، فريق النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، على أن يلتقيه مجددًا، بعدها بـ5 أيام، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وأعلنت صحيفة "الرياضية"، نقلًا عن مصادر هلالية، جاهزية عبدالله عطيف، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم، بنسبة 100%، لديربي النصر.



وأشارت الصحيفة، إلى أن عطيف، وصل إلى الجاهزية الطبية التامة، وذلك بعد غياب 10 أشهر كاملة، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة الفريق أمام شباب الأهلي دبي، في دوري أبطال آسيا، فبراير الماضي.





وأصبحت مشاركة النجم الكبير، أمام النصر، سواء بشكل أساسي أو احتياطي، متوقفة على الرؤية الفنية للروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.









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المصدر : ملاعب



