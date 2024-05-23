مفاجأة سارة لعشاق دوري روشن السعودي

الوكيل الإخباري - قدمت شركة الرياضة السعودية "SSC"، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، مفاجأة سارة لعشاق دوري المحترفين.



وأعلن طارق المنصور مدير التواصل والإعلام بقنوات SSC، مساء اليوم الخميس، عن نقل منافسات الجولة ال 32 " قبل الأخيرة" من منافسات الدوري بالمجان.



وتقام غداً الخميس مباريات الجولة في ذات التوقيت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة.



وكتب المنصر عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس:" لكثرة الاستفسارات عن آلية نقل جولة الغد في دوري روشن فإن أبرز النقاط كالتالي: المباريات ستكون متاحة مجانا وبدون تشفير عبر شاهد بالإضافة لمن يمتلك جهاز استقبال GOBX، بالإضافة للترددات المتاحة في أجهزة الاستقبال الأخرى."



وتابع: "سيكون هناك ستوديو خاص لمباريات كل من: ‏الرياض والنصر، الرائد والأهلي ، أبها والخليج ، الأخدود والوحدة."



وأضاف: " وهناك ستوديو خاص آخر لمباريات كل من: ‏الاتحاد و ضمك ، الفيحاء و التعاون ، الاتفاق و الشباب، ‏الفتح والحزم ، وأخيرا ستوديو من الملعب لمباراة: ‏الهلال و الطائي."

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