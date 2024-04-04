مفاجأة سارة للهلال قبل لقاء الخليج

الوكيل الإخباري - يواصل فريق الهلال السعودي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس الاستعداد لمواجهة الخليج في الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، المحدد موعدها يوم الجمعة المقبل.



وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فقد تعافى لاعب خط الوسط محمد كنو من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وشارك في تدريبات الزعيم اليوم الأربعاء، بصورة طبيعية.



وكان صاحب ال 29 عاما قد غاب عن المواجهة الأخيرة لفريقه أمام الأخدود، التي انتهت بثلاثية نظيفة للزعيم ضمن الجولة 26.



وتعرض كنو لكدمة في الركبة تواجد على إثرها في عيادة النادي وخاض بعض التدريبات الاستشفائية.



ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 74 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه النصر فيما يظهر الخليج عند المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

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