الخميس 16-05-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل مسعفو الدفاع المدني يجرون عملية ولادة طارئة داخل مركبة علقت في ازدحامات عمّان - فيديو

عباس: حماس وفرت لإسرائيل مزيدا من الذرائع لمهاجمة غزة

المياه تضبط اعتداءات جديدة في منطقة الطنيب

كتائب القسام: استهدفنا جرافة إسرائيلية شرق رفح

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 10 ملايين كيس "بولي بروبلين"

النفط يواصل ارتفاعه بعد بيانات أمريكية

الملك: الحرب على غزة وضعت جميع العهود والمواثيق الدولية على المحك

ملك البحرين يدعو لمؤتمر دولي للسلام والاعتراف بفلسطين

اجواء حارة في الأردن الجمعة والسبت والحرارة تلامس الـ 40 في بعض المناطق

بن سلمان: ندعو لمواصلة العمل لوقف عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة

الخميس، 16-05-2024 02:55 م

مفاجأة سعيدة لريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال

52024169122547509818


الوكيل الإخباري  - تلقى ريال مدريد مفاجأة سعيدة قبل أسبوعين من مواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت هناك الكثير من الشكوك حول لحاق الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد بالمباراة المقررة في الأول من الشهر المقبل.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، تحسنت حالة تشواميني مؤخرا، كما أن إصابته لن تمنعه من التواجد مع ريال مدريد في ويمبلي لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عندما سئل عن حالة تشواميني، صرح قائلا: "ليس لديه العديد من الخيارات لخوض النهائي، لكنه ليس مستبعدًا. الآن يمر بأسبوع مهم. قدمه لا تؤلمه كثيرًا، أعتقد أن الإصابة مختلفة عن المشكلة الأخيرة التي تعرض لها"

وكان ريال مدريد تأهل إلى المباراة النهائية عقب التفوق على بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202416145020671696215

إيرادات باريس من أولمبياد 2024

5202416103529999042079

حقيقة انسحاب الجزائر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

520241692251676015945

في تطور مفاجئ.. فريق سعودي يقدم عرضا ضخما لضم مبابي

520241691125517006148

البرتغال تهدد مشاركة رونالدو في معسكر النصر

52024168487162359647

صدمة لليفاندوفسكي بشأن الكرة الذهبية

520241683628618565222

اول رد فعل من بنزيما بعد إقالة جاياردو

أخبار متعلقة
520241583050163917996 (1)

كيبا يودع ريال مدريد

52024158853631810211

ريال مدريد يكرم وفادة ألافيس بخماسية

52024485310109608510

أنشيلوتي يحسم قراره بشأن مشاركة كورتوا في مواجهتي قادش وبايرن ميونخ

52024195222824206635 (1)

مودريتش يحطم رقما قياسيا في أبطال أوروبا

52024192747441135876

كروس: لا أفكر في مستقبلي مع ريال مدريد

52024191440481007433

خطوة أخيرة لمبابي نحو الصدام الذي ينتظره الجميع