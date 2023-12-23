مفاجأة.. سواريز يلتحق بصديقه ميسي

الوكيل الإخباري - أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، الجمعة، تعاقده مع النجم الأوروغوياني لويس سواريز، قادما من نادي غريميو البرازيلي لكرة القدم.



ووقع لويس سواريز "البيستوليرو" على عقد مع إنتر ميامي لموسم 2024، ليلعب مجددا إلى جانب صديقه المقرب وزميله في فريق برشلونة سابقا، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إضافة إلى نجمي الفريق الكتالوني السابقين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، اللذين فاز معهما بالدوري الإسباني 4 مرات في 5 سنوات.



ولفت لويس سواريز، الذي سيحتفل الشهر المقبل بعيد ميلاده الـ37، في صفوف نادي غريميو، الذي سجل معه 26 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة في كل البطولات، ليقود الفريق إلى لقبين هذا العام، وظفر أيضا بجائزتي أفضل لاعب وأفضل مهاجم في الدوري البرازيلي للموسم الماضي.



وأحرز سواريز هدفين في مرمى فلومينينسي (3-2) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ماراكانا" الشهير، بمدينة ريو دي جانيرو، ضمن الجولة الأخيرة من المسابقة.

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وقال لويس سواريز في بيان، إنه: "سعيد للغاية ومتحمس لخوض هذا التحدي الجديد مع إنتر ميامي. لا أستطيع الانتظار لأبدأ. أنا جاهز للعمل وتحقيق حلم الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي العظيم".

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