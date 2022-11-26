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السبت، 26-11-2022 07:44 م

مفاجأة.. طلب رسمي بسجن حكم مباراة السعودية وبولندا !

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الوكيل الاخباري - أعلنت تقارير صحفية سعودية، عن احد اندية الدوري البرازيلي تقدم بطلب للسلطات القطرية، لاعتقال ويلتون سامبايو ، حكم مباراة السعودية وبولندا، خلال منافسات كأس العالم 2022.

ونقلا عن شبكة “ViVA SPORT” البرازيلية، فإن نادي ساو باولو، شن هجومًا عنيفًا على الحكم ويلتون بيريرا سامبايو، على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كورينثيانز، في شهر مايو الماضي، بعدما رفض الحكم البرازيلي، منح ركلة جزاء لنادي ساو باولو؛ بعد لمس نجم كورينثيانز ريناتو أوغوستو، الكرة بـ”يده”.

وحقق منتخب بولندا، فوزا ثمينا على نظيره السعودي ، بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.

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