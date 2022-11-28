مفاجأة غير سارة لعشاق منتخب البرتغال قبل مباراة اليوم !

الوكيل الاخباري - أصيب مدافع البرتغال، دانيلو بيريرا، بكسر في ثلاثة أضلع في تدريبات بلاده، وسيغيب عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات في مونديال قطر، بحسب ما أعلن الاتحاد البرتغالي.



وأصيب دانيلو، الذي خاض الدقائق الكاملة للمباراة الأولى ضد غانا (3-2) الخميس بسبب غياب قطب الدفاع المصاب بيبي، خلال التدريبات .



وأوضح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن "الفحوصات كشفت عن كسر في ثلاثة أضلع بالجهة اليمنى. سيغيب (دانيلو) عن صفوف المنتخب الوطني".

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