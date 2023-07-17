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الإثنين، 17-07-2023 10:48 ص

مفاجأة غير سارة للأهلي السعودي في مفاوضات رياض محرز

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الوكيل الإخباري -  ما زالت صفقة الجزائري رياض محرز لم تحسم بعد لصالح الأهلي السعودي رغم تحديد موعد الفحص الطبي.

ويحاول النادي السعودي الطامح لاستعادة أمجاده بعد الموسم الماضي الكارثي، والذي قضاه في دوري يلو للدرجة الأولى، ضم محرز منذ عدة أسابيع، ورغم أنه لم يجد صعوبة في إقناع الجناح الجزائري بارتداء قميصه إلا أنه لم يستطع حتى الآن الوصول لاتفاق مع مانشستر سيتي الرافض تماما التخلي عن لاعبه.

وشهدت الساعات الأخيرة أخبارا إيجابية بخصوص المفاوضات مع السيتي، حيث أكد رودي جاليتي وجود بوادر انفراج بقبول النادي الإنجليزي للعرض الأخير المقدم من نظيره السعودي، كما أشارت مصادر أخرى إلى أن محرز سيخضع للفحوصات الطبية في دبي اليوم الاثنين.

من جهة أخرى كشف الصحفي بين جاكوبس عن مفاجأة غير سارة للنادي السعودي في هذا الملف، إذ أوضح عبر "تويتر" أنه ورغم حجز موعد للكشف الطبي بالفعل لمحرز مع الأهلي إلا أن النادي لم يقدم أي عرض للسيتي حتى وقت متأخر من أمس الأحد.

وأشار إلى أنه من المرجح أن يقدم الفريق الجداوي عرضا بحدود 30 مليون جنيه استرليني خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن معالم الصفقة ستتضح الأسبوع القادم ومشددا على أنها لم تتم بعد، وختم حديثه بالقول إن المسؤولين في الأهلي يشعرون بالتفاؤل رغم كل ذلك.

يذكر أن محرز البالغ 32 عاما، يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى العام 2025، لكن الجزائري الدولي قد يفكر في الرحيل في ظل قلة مشاركاته في التشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني بيب غوارديولا.

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