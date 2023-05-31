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الأربعاء، 31-05-2023 02:45 م

مفاجأة في سان جيرمان بحضور ميسي ونيمار

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الوكيل الإخباري -  أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مفاجأة بحضور نجمي الفريق ليونيل ميسي ونيمار جونيور.

وكشف النادي الباريسي عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء عن القميص الأساسي الذي سيرتديه الفريق في الموسم الجديد.

وشارك في تقديم قميص بي إس جي نيمار وميسي رغم الجدل المثار حول رحيلهما عن صفوف الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما تواجد أيضا الثلاثي ماركينيوس قائد الفريق، ونائبه برسنيل كيمبيمبي، بينما تصدر الإعلان كيليان مبابي الهداف التاريخي للنادي الباريسي.

وينتهي تعاقد ميسي (35 عاما) مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو/حزيران المقبل، وارتبط اسمه بالانتقال إلى أندية أخرى مثل برشلونة وإنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي.

أما نيمار (31 عاما) فقد ارتبط اسمه بأندية إنجليزية مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

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