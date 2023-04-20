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الخميس، 20-04-2023 03:23 م

مفاجأة في قائمة باريس أمام آنجيه

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الوكيل الإخباري - أعلن كريستوف جالتيه مدرب باريس سان جيرمان، قائمة الفريق لمواجهة آنجيه، غدا الجمعة، في الجولة 32 من عمر الدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة باريس، مفاجأة وحيدة بعودة لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي بعد التعافي من إصابة عضلية، أبعدته عن آخر مباراتين ضد ليون ولانس.

في المقابل، يغيب الثنائي نونو مينديس وريناتو سانشيز بسبب إصابات عضلية، بخلاف غياب الثلاثي نيمار وكيمبيمبي وموكيلي لنهاية الموسم بعد إجراء عمليات جراحية. 

وتضم قائمة البي إس جي 20 لاعبا كالتالي: 

أشرف حكيمي، راموس، ماركينيوس، فيراتي، كيليان مبابي، فابيان رويز، بيرنات، دانيلو، ريكو، فيتينيا، سولير، ميسي، بيتشابو، زاير إيمري، نهاجا، إسماعيل الغربي، إلياس حسني، إيكيتيكي، لوتيلييه، دوناروما

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 72 نقطة، بينما يقبع آنجيه في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

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