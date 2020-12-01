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الثلاثاء، 01-12-2020 04:18 م

مفاجأة في هدف الهلال الأول بالنصر.. ليس صدفة

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الوكيل الإخباري _  تداول نشطاء، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة يحمل فيها الكوري جانغ هيون سو، مدافع الهلال، رسم خططي، يوضح طريقة هدفه في مرمى النصر.

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وسجل هيون سو، هدفًا في مرمى النصر، ليقود الهلال، للفوز بنتيجة (2-1)، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2020-2021.

وعرض أحد الحسابات صورة المدافع الكوري الجنوبي، ومساعد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وهما يعرضان طريقة تسجيل الهدف على "اللوحة"، بعد التتويج بلقب كأس الملك.


وأراد هيون سو، أن يثبت بالدليل، أن هدفه في مرمى النصر، جاء من جملة مدروسة في التدريبات، وليس عن طريق الصدفة.

وكان الهدف الذي سجله جانج، هو الأول للاعب الكوري الجنوبي مع الهلال، منذ انضمامه في يوليو 2019.

جدير بالذكر أن الهلال، استطاع تحقيق الثلاثية التاريخية، بعد الظفر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا.


المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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