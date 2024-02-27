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الثلاثاء، 27-02-2024 04:23 م

مفاجأة قانونية قد تنقذ رونالدو من الإيقاف مع النصر السعودي

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الوكيل الإخباري - ما زال الحديث عن الأزمة التي أثارها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، في ديربي الرياض أمام الشباب، مسيطرا على الوسط الكروي السعودي.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ولم يبث في النقل المباشر للمواجهة، يظهر فيه رونالدو، وهو يقوم بحركة وصفت من العديد بالقذرة والخارجة عن الآداب العامة تجاه جماهير الفريق المنافس، بعد تسجيل زميله البرازيلي تاليسكا، الهدف الثالث لفريقه في مرمى الشباب في الدقيقة 86 من زمن المباراة ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تصرف كريستيانو، ردا على جمهور الشباب الذي كان يهتف في المدرجات باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنافس التاريخي لرونالدو.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، سيخضع رونالدو لـ"التحقيق" أمام لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد أن قررت الأخيرة، فتح تحقيق رسمي في الواقعة.

وكشفت الصحيفة في نفس الوقت، عن أن اللجنة لم تحدد "آلية" جلسة التحقيق مع الأسطورة البرتغالية، وهل ستكون بحضوره أم عن بعد، أم ستكون عبر المراسلة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن المادة "117" من اللائحة الخاصة باللجنة، تمنح "الانضباط" حق التدخل من تلقاء نفسها في مثل هذه الأحداث إذا ظهرت في الناقل الرسمي، أو إذا قدمت أي جهة شكوى مقترنة بالأدلة.

وفي هذا السياق.. أعلن أيمن الرفاعي، الرئيس السابق لـ"الانضباط"، أن اللجنة ستقوم بسؤال الحكم "هل شاهد لقطة كريستيانو رونالدو أم لا؟!".

وأوضح الرفاعي لـ"الشرق الأوسط"، أنه إذا ذكر الحكم في رده على هذا السؤال، بأنه شاهد اللقطة ووجد أنها لا تستحق أي عقوبة فـ"يكون هو المسؤول عنها"، في إشارة إلى إمكانية تبرئة اللاعب.

وأضاف رئيس اللجنة السابق: "أما إذا ذكر الحكم في رده، على أنه لم يرى اللقطة، وإذا شاهدها لكان طرد اللاعب.. هنا سيتم إيقاف كريستيانو رونالدو، لمدة مباراتين مع غرامة 20 ألف ريال سعودي".

وشدد أيمن الرفاعي في نهاية حديثه، على أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي، لا تعتمد على التصوير غير الرسمي، بل يجرى الاعتماد على كاميرا الناقل الرسمي فقط.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يستفز فيها رونالدو مشجعي الفريق المنافس منذ انضمامه للنصر، إذ أثار جدلا واسعا عندما قام بحركة غير أخلاقية لجماهير الهلال قبل أسابيع.

عندما قام أحد المشجعين برمي "شال" يحمل شعار الهلال على رونالدو في الممر المؤدي لغرفة تبديل الملابس، عقب نهاية مباراة النصر والهلال.

والتقط رونالدو "الشال" وظهر وهو يوجه "حركة خارجة" إلى جماهير الهلال من خلال وضعه "الشال"  في "سرواله" قبل أن يلقيه  على الأرض.

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ملاعب 

 


 




 

 


 

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