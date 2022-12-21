مفاجأة قوية من مبابي بعد خسارة كأس العالم

الوكيل الإخباري - فاجأ كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، الجميع بعد أقل من 72 ساعة على خسارة لقب كأس العالم 2022، في قطر.



وكشف نادي باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن وصول مبابي لمقر تدريبات الفريق، لينتظم في المران رفقة زملائه.



وأضاف "صباح الخير، مبابي يعود للتدريبات، اليوم الأربعاء".



وكان اللاعب الفرنسي تجاوز أحزانه بعد خسارة لقب مونديال 2022 بالاحتفال بعيد ميلاده الرابع والعشرين عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وفاز كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي لكأس العالم بفضل تسجيله 8 أهداف متفوقا على زميله في باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، الذي سجل 7 أهداف ساهمت في تتويج منتخب الأرجنتين باللقب.



ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ستراسبورج يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الفرنسي.

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