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الثلاثاء، 30-01-2024 02:38 م

مفاجأة كبرى.. اعتراف مصور يورط حكم لقاء الريال وبالماس

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الوكيل الإخباري - أثار سوتو جرادو حكم مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، التي أقيمت السبت الماضي ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا، جدلا واسعا لعدم إشهاره البطاقة الحمراء في وجه البرازيلي رودريجو لاعب الميرنجي.

وتدخل المهاجم بشكل متهور على ألفارو فالز حارس لاس بالماس في الدقيقة الخامسة من اللقاء، لكن حكم المباراة سيزار سوتو جرادو اكتفى بمنحه بطاقة صفراء.

ونشرت شبكة "DAZN" حديثا مصورا بين سوتو جرادو وناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد خلال اللقاء، حيث قال الحكم: "بالتأكيد كان يجب أن يحصل رودريجو على البطاقة الحمراء".

وأبدى داني كارفاخال، الذي حضر الموقف، استغرابه من اعتراف الحكم، وعلق: "كيف يمكن أن تكون بطاقة حمراء؟ الحارس هو من بدأ الصراع أليس كذلك؟"، فرد الحكم: "نعم".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مشجعي لاس بالماس بعد هذا المقطع، انفجروا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا النادي بأن يصدر بيانا رسميا .

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