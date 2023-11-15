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الأربعاء، 15-11-2023 03:06 م

مفاجأة لجماهير مصر أمام جيبوتي

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الوكيل الإخباري - قررت الشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم، تجهيز مفاجأة للجمهور الذي يحضر لقاء مصر وجيبوتي مساء الخميس المقبل في الجولة الأولى لتصفيات بطولة كأس العالم.

وقالت الشركة الراعية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سيتم منح قميص موقع من جميع اللاعبين، من خلال سحب على من يحضر اللقاء لتشجيع الفراعنة.

وكان محمد غرابة مدير منتخب مصر، قد أكد اكتمال الصفوف بانضمام محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش، مساء أمس، استعدادا لمواجهة جيبوتي الخميس المقبل على ستاد القاهرة، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعقب مواجهة جيبوتي، يلتقي منتخب مصر نظيره السيراليوني يوم الأحد المقبل في ليبيريا، ضمن الجولة الثانية للتصفيات.

ويتواجد 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر، هم:

محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات.

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