مفاجأة مدوية.. الأهلي المصري يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ وشوبير يعلق

الوكيل الإخباري - إعداد كوادر جديدة للمرحلة القادمة".



وكشف النادي في بيانه أن "الخطيب عرض على سيد عبد الحفيظ الانضمام عضوا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوا بلجنة التخطيط للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة".



وعلق الإعلامي وحارس مرمى الأهلي الأسبق، أحمد شوبير، على القرار بقوله عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "مفاجأة مدوية، الأهلي يوجه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ".

وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي قبل عام 2017، ثم عاد إليه مجددا عام 2018، واستمر فيه حتى أعلن الأهلي رحيله، الجمعة.



كما أعلن النادي الأهلي "تصعيد الكابتن خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، للعمل مديرا للكرة بمنظومة الفريق الأول، في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة، وضرورة إعداد كوادر جديدة"، بحسب بيان آخر نشره النادي.



وأكد النادي خلال الاجتماع أنه "قرر أن يتولى الكابتن وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة، وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها"، بحسب البيان.

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