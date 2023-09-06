مفاجأة.. مرتضى منصور مرشح جديد في انتخابات الزمالك

الوكيل الإخباري - بات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري السابق، أحدث المرشحين لانتخابات النادي التي تجري خلال الفترة المقبلة.



ورحل مرتضى منصور عن رئاسة نادي الزمالك مؤخرا، بعد 9 سنوات قضاها على رأس النادي الأبيض منذ فوزه بانتخابات عام 2014.



أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أكد أن والده سيترشح لانتخابات النادي المقبلة، وذلك في تصريحات خلال عزاء لاعب الزمالك الراحل سعيد الجُدي.

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ما موعد انتخابات مجلس إدارة الزمالك؟

وتُجري الجمعية العمومية للزمالك انتخابات على مقعد الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد فتح باب الترشح خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.



ما موقف مرتضى منصور من انتخابات الزمالك؟ وبحسب ما نقلته تقارير صحفية مصرية، رد أحمد مرتضى منصور عن سؤال حول موقف والده من دخول انتخابات الزمالك بشكل مقتضب، قائلا: "إن شاء الله".



وعن موقفه الشخصي من دخول انتخابات الزمالك، قال أحمد مرتضى: "سأتقدم بأوراق ترشيحي للانتخابات ولدينا رصيد كبير لدى الأعضاء والجماهير".



وأتم: "لقد عملت عائلتنا لمدة 11 عاماً داخل البيت الأبيض، وحققنا إنجازات وفزنا بإشادة الجميع"

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