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الخميس، 22-06-2023 02:45 م

مفاجأة.. ميسي نصح مبابي بالانتقال إلى برشلونة

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الوكيل الإخباري - وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنضم حديثا إلى إنتر ميامي، نصيحة إلى زميله السابق في باريس سان جيرمان كليان مبابي، بشأن مستقبله.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2024، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن ميسي نصح مبابي أولا بالانتقال إلى برشلونة، قبل أن يحثه على الذهاب إلى ريال مدريد في أسرع وقت ممكن.

وكشفت أن ميسي قال لمبابي: "أفضل أن تذهب إلى برشلونة، لكن إذا كنت تريد الذهاب إلى مدريد.. افعل ذلك، أنت تستحق مشروعًا حقيقيًا وفائزا".

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن هذه كانت كلمات ميسي الأخيرة لكيليان مبابي قبل أن يغادر "حديقة الأمراء".

وأوضحت أن هذا الموقف وصل إلى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، والذي كان متفاجئا من نصيحة ميسي لمبابي بالانتقال إلى صفوف الميرنجي على الفور.

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