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الخميس، 13-04-2023 12:16 م

مفاجأة.. يوفنتوس مهدد بخصم 15 نقطة جديدة

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الوكيل الإخباري -  أفاد تقرير صحفي إيطالي، بأن نادي يوفنتوس مُهدد بتلقي عقوبة جديدة فيما يخص قضية "مناورات الرواتب".

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن يوفنتوس تلقى إخطارا بأن التحقيقيات في قضية "مناورة الرواتب" قد انتهت.

ولفت إلى أن هذه القضية منفصلة عن قضية المكاسب الرأسمالية المزورة التي شهدت بالفعل خصم 15 نقطة من يوفنتوس في الأشهر الماضية.

وأضاف أن مناورة الرواتب جاءت خلال عام 2020 أثناء تفشي فيروس كورونا، بعدما اتفق النادي مع اللاعبين على التنازل عن 4 أشهر من رواتبهم، بينما اتفق النادي سرا على دفع الرواتب فيما بعد على شكل مكافآت تعاقدية وصفقات رعاية.

وتابع الموقع أن يوفنتوس مُهدد بتلقي عقوبة خصم 15 نقطة أخرى من رصيده، إذا ثبتت الاتهامات الموجهة ضده، بعدما تم توجيه اتهامات للنادي بالافتقار للعب المالي النظيف وتزوير الميزانيات العمومية.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المرتبة السابعة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بينما كان من المفترض أن يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة، إذا لم يُفرض عليه العقوبة الأولى.

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