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الأحد، 04-06-2023 02:21 م

مفاوضات متقدمة بين سان جيرمان ونجم بايرن

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الوكيل الإخباري -  وصل باريس سان جيرمان إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات بشأن الحصول على خدمات أحد لاعبي بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يصر باريس سان جيرمان على أن يكون لوكاس هيرنانديز الهدف الرئيسي للنادي في الأسبوع المقبل".

وأضاف رومانو: "أراد حسن صالح حميديتش وأوليفر كان المديران السابقان لبايرن الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف البافاري، وكانا يرفضان المفاوضات، لكن الوضع تغير عقب رحيلهما".

واختتم خبير الانتقالات في أوروبا: "المحادثات تتقدم الآن بين لوكاس هيرنانديز وباريس سان جيرمان بشكل جيد، لكن لم تجر مفاوضات حتى الآن بين الناديين".

وينتهي تعاقد لوكاس هيرنانديز مع النادي البافاري في صيف 2024، علما بأنه انضم للفريق صيف 2019 قادما من أتلتيكو مدريد، في صفقة كلفت خزينة بايرن وقتها 80 مليون يورو.

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