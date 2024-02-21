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الأربعاء، 21-02-2024 02:45 م

مقابل 6 ملايين يورو.. راموس يعرض على مبابي منزلا في مدريد

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الوكيل الإخباري - عرض سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي لكرة القدم منزله في حي لا موراليخا بالعاصمة الإسبانية مدريد للبيع، لصالح زميله السابق في باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وعلى الرغم من أن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، إلا أنه لم يعد هناك أي شك بأن مبابي سيكون لاعبا في ريال مدريد اعتبارا من الموسم المقبل، وذلك بعد إبلاغ رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي بنيته ترك سان جيرمان في نهاية عقده في 30 يونيو.

وبحسب البرنامج الإسباني الشهير "الشيرينغيتو"، فإن راموس تواصل مع مبابي ليعرض عليه شراء فيلا يملكها شمال مدريد، ويقع المنزل في حي موراليخا.

وهو حي راقي في بلدة ألكوبينداس، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال مدريد، وتشتهر المنطقة بملاعب الجولف الكبيرة ومدارسها الخاصة وأمنها وأصحابها الأثرياء.

وتعد تلك المطقة التي يتواجد بها منزل راموس، هي موطن لكثير من الشخصيات العامة من عالم الرياضة والإعلام والسياسة والترفيه، وجدير بالذكر أنه قد عاش هناك كل من النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام والبرتغالي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما عندما لعبوا مع ريال مدريد.

تم بناء المنزل على قطعة أرض مساحتها 2500 متر مربع، بديكور راقي يوفر راحة كبيرة، مع مسبحين (أحدهما خارجي والآخر داخلي)، وغرفة سينما، ومنطقة ألعاب وغرفة للياقة البدنية.

ويطلب المدافع الإسباني، الذي عاد إلى إشبيلية الصيف الماضي مبلغ 6 ملايين يورو لبيع المنزل، وهو المبلغ الذي لا ينبغي أن يشكل مشكلة بالنسبة لمبابي.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مبابي سيكون اللاعب الأعلى أجرا في صفوف الريال، حيث سيتراوح راتبه بين 15 لـ 20 مليون يورو سنويا مع النادي الملكي كربح صافي، بالإضافة إلى مكافآت للأهداف خلال السنوات الخمس التي سيستمر فيها العقد.

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