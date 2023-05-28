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الأحد، 28-05-2023 10:42 ص

مكاسب بالجملة للهلال بعد ثلاثية أبها

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الوكيل الإخباري -  حقق الهلال مكاسب عديدة بعد خروجه بانتصار ثمين أمام أبها (3-0) مساء أمس على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة، ضمن الجولة 29 بدوري روشن للمحترفين.

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وفك الهلال عقدة أبها على ملعبه، بتحقيق الفوز بعد تعادلين (1-1) في آخر موسمين، كما فاز لأول مرة منذ 3 مواسم على زعيم الجنوب ذهابا وإيابا.

وتعتبر هذه الثلاثية هي النتيجة الأكبر للأزرق في ملعب أبها، كما رفع عدد انتصاراته إلى 7 إجمالا، مقابل تعادلين وخسارة وحيدة.

واستعاد الهلال المركز الثالث من الشباب، بعد نحو 5 أشهر، ليتجاوزه بفارق 3 نقاط، وبات بحاجة لفوز أو تعادل في مباراة الرائد الأخيرة بالرياض ليضمن المركز الثالث، وهو أسوأ ترتيب للزعيم في تاريخ دوري المحترفين.

وشهدت المباراة تسجيل الثنائي الشاب محمد القحطاني وعبد الله الحمدان أول أهدافه مع الهلال هذا الموسم، كما عاد إيجالو للتسجيل بعد صيام 3 مباريات بالدوري.

 


 




 

 


 

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