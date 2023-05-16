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الثلاثاء، 16-05-2023 01:40 م

مكافآة ضخمة تنتظر الفائز من إنتر وميلان

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الوكيل الإخباري -  سلطت الصحافة الإيطالية الضوء على الأموال التي سيحصل عليها الفريق الذي سيصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد إنتر لمواجهة نظيره ميلان، على ملعب جوزيبي مياتزا، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب منافسات نصف نهائي دوري الأبطال، حيث انتهى الذهاب بفوز الأفاعي (2-0).

وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن الفريق المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة إسطنبول، سيضمن مكافآة كبيرة تبلغ 15.5 مليون يورو.

وأضافت أنه بفضل جوائز الاتحاد الأوروبي وأموال بيع التذاكر، فإن إنتر وميلان حصلا على حوالي 125 إلى 130 مليون يورو لكل منهما.

وشددت الصحيفة على أهمية التأهل للمسابقة الأوروبية من أجل ترتيب ميزانيات الناديين ومصير المدربين.

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