مكالمة حاسمة من بيريز تحسم مصير مبابي

الوكيل الإخباري - اقترب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، من حسم موقفه تجاه الانتقال إلى ريال مدريد، الموسم المقبل.



وينتهي عقد مبابي مع باريس، الصيف المقبل، ويرتبط اللاعب الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد، عبر صفقة مجانية.



ووفقا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، سيجري فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مكالمة مصيرية بنفسه مع مبابي، الأسبوع المقبل.



وأشارت إلى أن بيريز، سيطرح على مبابي سؤالاً واحدًا: "هل لا تزال ترغب في التوقيع مع ريال مدريد؟".



وأوضحت أن فلورنتينو بيريز يأمل في الحصول على إجابة قاطعة من مبابي، وإذا جاء رد الفرنسي "لا أريد التوقيع الآن"، فإن الأمور ستصبح صعبة للغاية في الصفقة.



يذكر أن بيريز كان على اتصال مباشر أيضًا مع مبابي، عندما كان اللاعب الفرنسي قريبًا من التوقيع مع الريال في صيف 2022، قبل أن يجدد مع باريس لموسمين آخرين.

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