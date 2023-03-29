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الأربعاء، 29-03-2023 01:58 م

ملاعب العالم تتوقف مع أذان المغرب احتراماً للاعبين الصائمين

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الوكيل الإخباري - شهدت مباريات دولية أقيمت خلال أيام شهر رمضان المبارك، بادرة طيبة من الحكام بتوقفها خلال فترة الأذان، وذلك لمنح اللاعبين الصائمين فرصة شرب الماء وتناول التمر.

فخلال مباراة الجزائر والنيجر، التي جرت ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، أوقف الحكم المباراة في الدقيقة 76، للسماح للاعبين بالإفطار، وقبلها في الدوري الإنجليزي أوقف حكم مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس اللقاء، لمنح اللاعب الفرنسي ويسلي فوفانا فرصة للإفطار وقت أذان المغرب. وفي إحدى مباريات الدوري الفرنسي أوقف الحكم المباراة لمنح اللاعب يوسف عطال مهلة للإفطار بعد تزامن المواجهة مع الأذان.

ولا يوجد نص في قانون التحكيم يتيح توقف المباريات خلال الأذان، ولكنه اجتهاد من بعض الحكام، وفي مثل تلك الظروف يتم الإيقاف بالاتفاق مع الفريقين احتراماً للصائمين، على أن تستأنف المباراة عقب الأذان مباشرة.

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