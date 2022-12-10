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السبت، 10-12-2022 01:27 م

ملعب مونديالي جديد يخرج من الخدمة في قطر

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الوكيل الإخباري -  ودع استاد "المدينة التعليمية"، الذي يقع في مدينة الريان القطرية، مباريات كأس العالم 2022 عقب نهاية مواجهة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر.

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وتأهل المنتخب الكرواتي إلى نصف نهائي مونديال قطر، بفوزه على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما في ربع النهائي بالتعادل 1-1.


وبعد هذه المباراة، انتهى مشوار استاد المدينة التعليمية في بطولة كأس العالم بعدما استضاف 8 مباريات مختلفة، أولها مباراة الدنمارك وتونس في دور المجموعات
 
وعقب انتهاء مشواره في المونديال، فإن استاد المدينية التعليمية سيتم تخفيض سعته إلى 25 ألف متفرج، حيث يتسع الاستاد إلى ما يقرب من 45 ألف متفرج حاليا، وسيتم التبرع بباقي المقاعد في الأيام المقبلة.


ويعدا ستاد المدينة التعليمية ثالث ملعب ينتهي من خدمة منافسات كأس العالم 2022 بعد ملعبي أحمد بن علي و"974".


يذكر أن ملعب أحمد بن علي ودع البطولة بعد مباراة الأرجنتين وأستراليا في ثمن نهائي البطولة، فيما ودع ملعب 974 البطولة عقب لقاء البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ 16.

 

 

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