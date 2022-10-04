ملياردير عربي يقترب من الاستحواذ على إنتر

الوكيل الإخباري - أبدى الملياردير مارك العسري، أمريكي من أصول مغربية، رغبته في الاستحواذ على نادي انتر ميلان الإيطالي، سيما بعد العجز المادي الذي يعاني منه، ورغبة مالكه الحالي في بيعه.



تحدثت بعض التقارير الإعلامية الإيطالية، عن سعي الملياردير المغربي/الأمريكي، لشراء حصة من أسهم نادي انتر ميلان، أو شراء النادي كلياً، من مالكه الحالي الصيني ستيفين زهانغ.



معلوم أن مارك العسري يستثمر في المجال الرياضي، إذ أنه مالك نادي "ميلووكي باكس" لكرة السلة الأمريكي.

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وأكدت صحيفة sempreinter، اهتمام العسري بشراء النادي الإيطالي، والاستثمار فيه، مبرزة وضعية النادي المقلقة بعد تراكم الديون، ومحاولة مالكه الصيني التخلص من تبعاته.



كما ذكرت سبورت ميدياست، أن الملياردير البالغ 63 عاماً والمنحدر من أصل مغربي حريص على إضافة فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى إمبراطورتيه التجارية، ويعتبر انتر خياراً واضحاً نظراً لوضعه المادي مع زهانغ.

وذكر الصحفي الإيطالي ماركو برزاغي، المقرب من نادي انتر، سعي مارك العسري، لشراء النادي الإيطالي، بعدما أعلن، المالك الحالي، ستيفين زهانغ، رغبته في بيع النادي.



وكشفت صحيفة "إنترناسيونال" عن نية مالك نادي ميلووكي باكس لكرة السلة، لشراء نادي انتر، مؤكدة أن هناك مفاوضات جدية من أجل الاستحواذ الكلي أو جزء من الأسهم، مما قد يخرج الفريق من أزمته المادية التي يتخبط فيها مؤخراً.



يذكر أن مارك العسري من مواليد مدينة مراكش في 23 شتنبر 1959، هاجر وأسرته المغرب، وهو في سن السابعة، نجح في مساره الدراسي بامتياز، تسلق المراتب الاقتصادية والسياسية بهدوء، وفي شهر أبريل 2014، أصبح أحد ملاك فريق "ميلووكي باكس" لكرة السلة، الذي توج، شهر غشت 2021، ببطولة دوري السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى منذ 1971.



ونشأ العسري في مقاطعة "ويست هارتفورد"، بولاية "كونيتيكت"، في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ودرس في جامعة "كلارك"، حيث تحصل على الدكتوراه في التاريخ سنة 1981، إضافة إلى دكتوراه في القانون من كلية الحقوق في نيويورك سنة 1984.



ولج المجال الاقتصادي في الثمانينيات، حين أسس وشقيقه، بمبلغ 100 مليون دولار، شركة متخصصة في الاستثمار في ديون الشركات المفلسة، بعد سنوات قليلة، أصبح للشركة فروع في أوروبا وآسيا، وحققت أرباحاً خيالية.

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