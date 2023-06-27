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الثلاثاء، 27-06-2023 03:39 م

مليار يورو الشرط الجزائي في عقد فينيسيوس مع الريال

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الوكيل الإخباري - كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية عن تفاصيل العقد الجديد الذي قدمه ريال مدريد إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للاستمرار مع الفريق.

أوضحت الإذاعة أن "الملكي" يسعى إلى الحفاظ على الدولي البرازيلي خلال السنوات المقبلة، نظرًا لكونه أحد أبرز لاعبي الفريق في المواسم الماضية.

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وأشارت إلى فينيسيوس سيوقع على عقد جديد مع الريال يمتد خمس سنوات أخرى، إذ أن عقده الحالي ينتهي في (حزيران) 2024.

وذكرت أن الشرط الجزائي في عقد فينيسيوس جونيور سيكون بقيمة مليار يورو، كما سيحصل على مكافآت خاصة حال تتويجه بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، بينما في الوقت نفسه يتضمن العقد مكافأة ولاء، إذا أكمل اللاعب البرازيلي عقده حتى نهايته.

يذكر أن فينيسيوس جونيور انتقل إلى "الميرنغي" في صيف 2018، قادماً من فلامينغو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، ولعب في فريق الكاستيا قبل تصعيده للفريق الأول.

 

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