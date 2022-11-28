ممثل ميسي يحسم الجدل حول انتقاله لإنتر ميامي

الوكيل الإخباري - استنكر مارسيلو مينديز، أحد ممثلي نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، ما ذكره تقرير إعلامي عن اقتراب اللاعب من الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي.

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وقال مينديز في تصريحات إلى شبكة "سي إن إن": "ليست هناك أي مفاوضات بشأن انتقال ميسي في الموسم القادم".



وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية ذكرت أمس الأحد أن مسؤولي النادي الذي يساهم فيه نجم كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام يثقون بأن ميسي (35 عاما) سيوقع عقدا مع الفريق بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022 في قطر. ولكن الصحيفة لم تستشهد بأي مصدر.



وكان هذا الجدل ظهر في وقت سابق أيضا علما بأن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي ينتهي في الموسم الحالي.



وأشار اللاعب الأرجنتيني بالفعل إلى أن الانتقال للولايات المتحدة يثير رغبة لديه أيضا.

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