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الأربعاء، 21-06-2023 12:25 م

منافسة أردنية إماراتية ترسم مسار النصر وكريستيانو

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الوكيل الإخباري - حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواجهات الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024.

ويبدأ سباق التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 في هونج كونج، عندما يستضيف نادي لي مان، فريق هايبونج الفيتنامي يوم 15 أغسطس / آب في الدور التمهيدي، ويتأهل الفائز لمقابلة اينشيون يونايتد الكوري الجنوبي ضمن دور ملحق الحسم يوم 22 أغسطس / آب.

 ويلتقي نادي رينجرز من هونج كونج، مع بالي يونايتد الإندونيسي يوم 16 أغسطس / آب، ويتأهل الفائز لمقابلة حامل اللقب أوراوا ريد دايموندز الياباني يوم 22 أغسطس / آب.
 
كما يشهد يوم 22 أغسطس / آب لقاء زيجيانج الصيني مع بورت التايلاندي، في حين يتقابل شنغهاي بورت الصيني مع باثوم يونايتد التايلاندي، وذلك في مواجهتين مؤهلتين إلى دور المجموعات.
 
وفي منطقة غرب آسيا، يلتقي يوم 15 أغسطس / آب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي مع ضيفه الوحدات الأردني، ويتأهل الفائز لمقابلة النصر السعودي ونجمه كريستيانو رونالدو، يوم 22 أغسطس / آب في دور ملحق الحسم.
 
في المقابل يلتقي الشارقة الإماراتي مع ضيفه باشوندارا كينجز من بنجلاديش، ويتأهل الفائز لمقابلة تراكتور الإيراني.
 
ويواجه إيه جي إم كي الأوزبكي ضيفه السيب العماني بطل كأس الاتحاد الآسيوي 2022، ويتأهل الفائز لمواجهة العربي القطري، في حين تجمع آخر مواجهات دور ملحق الحسم بين الوكرة القطري وضيفه نافباهور الأوزبكي.
 
على الصعيد المقابل تنطلق منافسات الأدوار التمهيدية في كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024 في منطقة الجنوب، حيث يلتقي في الدور التمهيدي الأول ماتشيندرا من نيبال مع ضيفه بارو من بوتان يوم 8 أغسطس / آب، ويتأهل الفائز لمواجهة موهون باغان الهندي يوم 15 أغسطس / آب في الدور التمهيدي الثاني.
 
ويلتقي نادي أبهاني دكا من بنجلادش مع نادي إيجلز من المالديف يوم 15 أغسطس / آب، في حين يتقابل الفائزان من مباراتي الدور التمهيدي الثاني يوم 22 أغسطس / آب في دور ملحق الحسم.
 
ويشهد يوم 22 أغسطس / آب لقاء نادي الخالدية البحريني مع النهضة العماني، في حين يتقابل شباب الخليل الفلسطيني مع فريق من سوريا يحدد لاحقاً، ويتأهل الفائزان إلى دور المجموعات لمنطقة الغرب.
 
في منطقة وسط آسيا، يلتقي نادي ميرو من تركمانستان مع الاي القرغيزي يوم 15 أغسطس / آب، ويتأهل الفائز ليتقابل مع خوجاند الطاجيكي في دور المحق الحسم يوم 22 أغسطس / آب، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور المجموعات.
 
على صعيد منطقة آسيان، تنطلق المنافسات يوم 16 أغسطس / آب، حيث يلتقي نادي فنوم بينه كراون الكمبودي مع يونغ ايلفانتس من لاوس، ويانجون يونايتد من ميانمار مع ضيفه ممثل بروناي.
 
ويتأهل الفريقان الفائزان ليتقابلا في دور ملحق الحسم مع تامبنيز روفرز السنغافوري وماكاسار الإندونيسي على التوالي، يوم 23 أغسطس / آب، حيث يتأهل الفائزان من هاتين المباراتين إلى دور المجموعات.
 
وأخيراً، تشهد منطقة شرق آسيا لقاء تايتشونج فوتورو من الصين تايبيه مع نادي مونتي كارلو من ماكاو، وذلك في مباراة دور ملحق الحسم، يوم 23 أغسطس / آب.

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