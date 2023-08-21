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الإثنين، 21-08-2023 03:05 م

منافس ميسي وزوجته يثيران الجدل بسبب قميص ميسي

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الوكيل الإخباري - أثار اللاعب داكس مكارثي وزوجته جين الكثير من الجدل عقب المباراة التي جمعت إنتر ميامي بنظيره ناشفيل في نهائي بطولة كأس الدوريات.

وحصل لاعب ناشفيل على قميص ميسي عقب مباراة امتدت لركلات الترجيح التي وصلت للركلة الـ11 حيث سدد حراس المرمى.

ونشر مكارثي صورته حاملا قميص ميسي عبر حسابه على منصة "إكس"، وأكد على أن الخسارة لم تكن كبيرة ضد إنتر ميامي، مشيرا إلى أن حصوله على قميص الأرجنتيني يعد فوزا بالنسبة له.


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لتقوم زوجته لاحقا بزيادة الجدل عندما نشرت نفس الصورة وعلقت: "لقد قمنا بشم القميص، يبدو أنه يتعرق عطرا!".

وقاد ميسي إنتر ميامي لأول لقب في تاريخه، عقب الفوز على ناشفيل الأمريكي بركلات الترجيح (10-9)، فجر الأحد، في نهائي بطولة كأس الدوريات.

كما توج ليونيل ميسي هدافا لكأس الدوريات برصيد 10 أهداف، إضافة لفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وانضم ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعد أقل من شهر على انضمامه، حقق ميسي لقبه الأول مع إنتر ميامي، ولقبه الـ44 في مسيرته، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم.

 

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