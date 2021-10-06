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الأربعاء، 06-10-2021 09:28 ص

منتخبنا الأولمبي ،، أسماء كبيرة بأعمار صغيرة

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
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تفاجأ متابعو الكرة الأردنية من خسارة المنتخب الوطني الأولمبي من نظيره العماني بافتتاح بطولة غرب اسيا، والمقامة حاليا بالسعودية؛ ليس لأن المنتخب العماني ضعيف أو أقل شئنا ولكن لأننا نمتلك جيلا ذهبيا بإمكانه تمثيل المنتخب الأول بكل سهولة، وهو الأمر الذي يظهر بكم النجوم في القائمة .



المنتخب "الرديف" كما قرر الاتحاد تسميته يمتلك وفرة رائعة بالخيارات وعدد كبير من الوجوه الآساسية والمتألقة في فرقها وفي مقدمتهم هداف الدوري يزن النعيمات وزميله في سحاب محمد بني عطية، نجمي البقعة محمد عبد المطلب "بوجبا" وبسام دلدوم، مدافع الرمثا هادي الحوراني، ونجوم الفيصلي أمين الشناينة خالد زكريا وعبدالله خالد عوض، ولاعبي الوحدات مهند أبو طه ودانيال عفانة، وكوكبة الوجوه الشابة التي قدمها مدرب شباب الأردن وسيم البزور، بالإضافة للنجم المنتظر التحاقه عمر هاني، والكثير من الأسماء الأخرى المتواجدة بالقائمة والمستبعدة، فإن لم يحقق هذا الجيل البطولة .. من يحققها !؟



كنا نطالب الأندية بمنح الوجوه الشابة فرصة، والآن فرضت الظروف المادية الصعبة على الأندية إشراكهم، وباتوا يمتلكون خبرات جيدة في عمر صغير، وجاء دور الاتحاد بتوفير كل متطلبات النجاح الفنية واللوجستية وصولا للتألق الإقليمي والقاري وحتى التأهل للأولمبياد "للأسماء التي ستستمر حتى ذلك الوقت بالمنتخب الرديف"، والأهم أن نرى تلك الأسماء في منتخبنا الأول، لا أن تندثر.



يذكر أن صحيفة الاقتصادية السعودية قد نشرت القيمة السوقية للمنتخبات المشاركة ببطولة غرب اسيا، وجاء منتخبنا بالمركز الرابع خلف متخبات السعودية، الإمارات وسوريا وزادت قيمة نجوم عن المليون يورو .

 




 

 


 

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