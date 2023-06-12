منتخب الأردن تحت 23 عاما يلاقي العراق

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم نظيره العراقي المستضيف اليوم الاثنين، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا.



والأحد، أنهى المنتخب "تدريباته البدنية والفنية"، استعداداً للمواجهة عند 9:45 مساء اليوم بالتوقيت المحلي على ملعب المدينة في بغداد.



وأجرى المنتخب مرانه الأحد، على ملعب الزوراء، بمشاركة جميع اللاعبين، حيث "ركزت التدريبات على بعض الجمل التكتيكية لمواجهة غد"، بحسب ما ذكر اتحاد كرة القدم.



المدرب عبدالله أبو زمع، أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد، "أهمية المواجهة وتحقيق بداية مميزة في البطولة".



وأضاف: "نعي صعوبة اللقاء الافتتاحي أمام أصحاب الأرض، لكننا سنقدم كل ما يمكننا للخروج بنتيجة إيجابية تعزز مساعينا للوصول بعيدا في البطولة".



وتأتي مشاركة المنتخب في بطولة غرب آسيا، ضمن التحضيرات لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



وتقام التصفيات في الأردن خلال الفترة من 4 حتى 12 أيلول المقبل، حيث حل المنتخب في المجموعة الخامسة إلى جانب سوريا وعُمان وبروناي.



من جهة أخرى، التحق بوفد المنتخب السبت عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد ورئيس اللجنة الطبية فؤاد الدويري.

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