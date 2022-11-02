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الأربعاء، 02-11-2022 04:35 م

منتخب التايكواندو يباشر تدريباته في المكسيك

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الوكيل الإخباري - باشر المنتخب الوطني للتايكواندو، معسكره التدريبي في المكسيك، والذي يسبق مشاركته في بطولة العالم.

ويخوض المنتخب معسكره التدريبي الذي يستمر لعشرة أيام، قبل الانتقال إلى منافسات بطولة العالم التي تقام أيضا في المكسيك والمصنفة من عيار 14 نجمة والتي ستقام خلال الفترة من (11-21) الحالي.


ويمثل المنتخب في هذه البطولة اللاعبون: صالح الشرباتي وزن ت 80 كغم، زيد الحلواني وزيد مصطفى وزن ت 68 كغم، فهد عمار وزن ت 78 كغم، لؤي حميدان وزن ت 54 كغم، انس الصادق وزن ت 78 كغم، جوليانا الصادق وزن ت 67 كغم وراما ابو الرب وزن فوق 67 كغم.

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