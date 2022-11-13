منتخب التايكواندو يستهل مشواره في بطولة العالم بالمكسيك الاثنين

الوكيل الإخباري - يستهل المنتخب الوطني للتايكواندو، الاثنين، مشواره في بطولة العالم التي تقام في المكسيك بمشاركة عالمية واسعة، وفق اللجنة الأولمبية الأردنية.



ويبدأ المنتخب الوطني مشواره بالبطولة بمشاركة اللاعب صالح الشرباتي الذي يلعب في وزن 80 كغم.



ويمثل المنتخب الوطني في بطولة العالم كل من: لؤي حميدان (وزن تحت 54 كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وفهد عمار (وزن تحت 86 كغم) وأنس الصادق (وزن فوق 86 كغم) وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم).



ويشارك في البطولة 755 لاعبا ولاعبة من 122 دولة بالإضافة إلى فريق اللاجئين، حيث تستمر المنافسات حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.



وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني فارس العساف، جاهزية لاعبيه لخوض هذه البطولة القوية والمثيرة، والتي تحظى بمشاركة نخبة من نجوم العالم.



وأشار عساف من المكسيك، أن جميع لاعبي المنتخب أنهوا معسكرهم التدريبي في المكسيك الذي استمر لعشرة أيام، استعدادا لبدء المنافسات الرسمية في بطولة العالم.



وأبدى العساف تفاؤله بقدرة لاعبينا على تحقيق النتائج المأمولة، لافتا إلى أن التايكواندو الأردنية اعتادت على الإنجازات في مختلف المشاركات.

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