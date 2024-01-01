منتخب الجزائر يعلن غياب نجمه عن الكان

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الاثنين، استبعاد أحد اللاعبين من القائمة المعنية بخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، المزمع إقامتها هذا الشهر في كوت ديفوار، بداعي الإصابة.



وقال الاتحاد الجزائري في بيان، عبر موقعه الرسمي: "قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بالتشاور مع الطاقم الطبي، الاستغناء عن خدمات المهاجم أمين جويري (مهاجم رين الفرنسي)، ما يعني غيابه عن المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023".



وذكر البيان أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب، وبعد معاينة ملفه الطبي مع ناديه، أكدت استحالة مشاركته في البطولة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث يحتاج للركون إلى الراحة للتعافي بشكل سليم.



ولم يكشف بيان الاتحاد الجزائري طبيعة إصابة جويري، وما إذا كان تعرض لها رفقة ناديه، أو خلال المباراة الإعدادية التي خاضها المحاربون، أمس، ضد المنتخب الأولمبي.



وشد المنتخب الجزائري الرحال، اليوم، صوب العاصمة التوجولية لومي، لخوض معسكر هناك لمدة 10 أيام، قبل تنقل البعثة إلى مقر إقامتها بمدينة بواكي الإيفوارية، حيث ستخوض منافسات الكان.



وسيلعب المحاربون مباراتين وديتين خلال المعسكر المقبل، الأولى ستكون ضد المنتخب المحلي لتوجو، يوم الجمعة، والثانية أمام منتخب بوروندي الأول، في التاسع من الشهر الجاري، وذلك دون حضور الجمهور.



ويستهل "الخضر" مشوارهم في كأس أمم إفريقيا ضد منتخب أنجولا بملعب بواكي، قبل مواجهة بوركينا فاسو وموريتانيا على الترتيب.

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