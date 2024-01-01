الإثنين 01-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تنفيذ 3 آلاف عقوبة بديلة لدى وزارة الأوقاف

المستقلة للانتخاب توضح حول موعد الانتخابات النيابية المقبلة

الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدة أميركية بالحسكة

القسام تستهدف دبابة ميركافا شمال مخيم البريج

الاحتلال يعلن إصابة 41 عسكريا خلال 24 ساعة

التربية: 33 ألفا و734 طالبا وطالبة يتقدمون الثلاثاء لامتحان تكميلية التوجيهي

15 شهيدا بقصف الاحتلال لمنازل في مخيم المغازي

زين جددت شراكاتها الاستراتيجية مع أبرز الجهات لدعم عدّة قطاعات في المملكة في 2023

قوات الاحتلال تعتقل 32 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ الليلة الماضية

عاجل

الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

الإثنين، 01-01-2024 02:29 م

منتخب الجزائر يعلن غياب نجمه عن الكان

120241133450541722482


الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الاثنين، استبعاد أحد اللاعبين من القائمة المعنية بخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، المزمع إقامتها هذا الشهر في كوت ديفوار، بداعي الإصابة.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان، عبر موقعه الرسمي: "قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بالتشاور مع الطاقم الطبي، الاستغناء عن خدمات المهاجم أمين جويري (مهاجم رين الفرنسي)، ما يعني غيابه عن المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023".

وذكر البيان أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب، وبعد معاينة ملفه الطبي مع ناديه، أكدت استحالة مشاركته في البطولة، بسبب الإصابة التي يعاني منها، حيث يحتاج للركون إلى الراحة للتعافي بشكل سليم.

ولم يكشف بيان الاتحاد الجزائري طبيعة إصابة جويري، وما إذا كان تعرض لها رفقة ناديه، أو خلال المباراة الإعدادية التي خاضها المحاربون، أمس، ضد المنتخب الأولمبي.

وشد المنتخب الجزائري الرحال، اليوم، صوب العاصمة التوجولية لومي، لخوض معسكر هناك لمدة 10 أيام، قبل تنقل البعثة إلى مقر إقامتها بمدينة بواكي الإيفوارية، حيث ستخوض منافسات الكان.

وسيلعب المحاربون مباراتين وديتين خلال المعسكر المقبل، الأولى ستكون ضد المنتخب المحلي لتوجو، يوم الجمعة، والثانية أمام منتخب بوروندي الأول، في التاسع من الشهر الجاري، وذلك دون حضور الجمهور.

ويستهل "الخضر" مشوارهم في كأس أمم إفريقيا ضد منتخب أنجولا بملعب بواكي، قبل مواجهة بوركينا فاسو وموريتانيا على الترتيب.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120241144255415574198

تدهور الحالة الصحية للاسطورة الالمانية بيكنباور

120241142737458824728

النصر يخوض وديتين مقابل 9 ملايين دولار

120241135910547498178

نتائج قرعة كأس الرابطة المصرية 2024

120241133224226597724

الشباب السعودي يفاوض مدرب اتحاد جدة السابق

12024113122905839827 (1)

ميدو يطالب بتشفير مباريات الدوري المصري

1202419138542629519

توتنهام يستعيد توازنه بثلاثية في شباك بورنموث

أخبار متعلقة
122023510111531769093 (1)

سطو مسلح وسرقة 100 ألف إسترليني من زوما

12202359221640926545

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

122023585127281648095

سيلتا فيجو وقادش يكتفيان بتعادل محبط

122023584517240596079

في ليلة عودة حجازي.. الاتحاد السعودي يؤمن صدارته الآسيوية

122023411385152343273

رونالدو في الصدارة.. أفضل الهدافين في التاريخ

122023413400452593912 (1)

الجمهور يصدم برشلونة في قمة أتلتيكو مدريد