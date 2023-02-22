منتخب السلة يبدأ تدريباته في الهند استعدادا لإنجاز عالمي

الوكيل الإخباري - بدأ المنتخب الوطني لكرة السلة، تدريباته في الهند، استعدادا لملاقاة منتخبها يوم الجمعة المقبل، في مباراة مهمة للمنتخب في الطريق للتأهل إلى بطولة كأس العالم.



ووصل المنتخب الوطني لكرة السلة إلى الهند للقاء منتخبها، قبل التوجه إلى الفلبين للقاء منتخبها يوم 27 الحالي في إطار منافسات النافذة السادسة والأخيرة المؤهلة لمونديال السلة.

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ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على الهند أو الفلبين لضمان تأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، مسجلا إنجازا جديدا يضاف للرياضة الأردنية عامة وكرة السلة خاصة.



وباشر المنتخب تدريباته وسط حالة معنوية عالية، استعدادا لتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل لكأس العالم، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب من قبل اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة.



ووفرت اللجنة المؤقتة كل سبل النجاح للمنتخب، من معسكرات تدريبية ومباريات ودية، استعدادا لحسم بطاقة التأهل للمونديال.



ويعيش الشارع الرياضي المحلي حالة من الترقب لمباراة المنتخب أمام الهند، لإطلاق العنان لأفراحه في حال الفوز وتحقيق إنجاز التأهل لكأس العالم.

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