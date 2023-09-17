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الأحد، 17-09-2023 03:20 م

منتخب السلة يخوض أولى مبارياته في البطولة الأسيوية بالدوحة

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الوكيل الإخباري -  تنطلق في الدوحة، مساء اليوم الأحد ، فعاليات النّسخة السابعة للبطولة الآسيويَّة لكرة السلة تحت 16 عاما ، بمشاركة 15دولة من بينها الأردن .

وتستمر البطولة الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم تحت 18 سنة، حتى 24 الحالي ،حيث تم تقسيم المنتخبات المشاركة، إلى أربع مجموعات، وحل الأردن في المجموعة الثالثة التي تضم كذلك منتخبات نيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى مُنتخبات، أستراليا (حامل اللقب)، والهند، ولبنان وسريلانكا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر الدولة المضيفة ومُنتخبات: إيران، واليابان، والسعودية، أما المجموعة الرابعة، فتضم مُنتخبات الفلبين، والصين، وماليزيا، وكازاخستان.

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وسيخوض منتخب الأردن أولى مبارياته في صالة الغرافة بعد ظهر اليوم، حيث يلاقي منتخب البحرين ضمن مُباريات المجموعة الثالثة، وفي ذات المجموعة، يلتقي مُنتخبا كوريا الجنوبية ونيوزيلندا في صالة الريان.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة السلة، عبر موقعه الإلكتروني، أن منتخب قطر سيفتتحُ مشوارَه في النّسخة السابعة للبطولة الآسيويَّة لكرة السلة تحت 16 عاما بمواجهة المُنتخب السعودي مساء اليوم، في أولى مُباريات المُنتخبَين بالمجموعة الثانية، على أن يلتقي اليوم في نفس المجموعة مُنتخبَا إيران واليابان.


ويفتتح مُنتخبا أستراليا والهند شريط المُباريات عصر اليوم بمواجهة ضمن مُباريات المجموعة الأولى، بينما تلتقي لبنان مع سريلانكا بصالة الغرافة ضمن مُباريات ذات المجموعة، في حين يلتقي منتخب كازاخستان مع ماليزيا مساءً في صالة الريان، ضمن مُباريات المجموعة الرابعة، وفي نفس المجموعة تلتقي الصين مع الفلبين في نفس التوقيت بصالة الريان.

وقال رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة، محمد سعد المغيصيب، إنَّ بطولة كأس آسيا لكرة السلة تحت 16عاما ، هي أول بطولة يستضيفها اتحاد السلة بعد فوزه بشرف تنظيم بطولة كأس العالم قطر 2027، مُشيرًا إلى أنَّ الاتحاد سيقوم خلال السنوات المقبلة بتنظيم العديد من البطولات التي ستكون لها شأن في الترويج لاستضافة قطر كأسَ العالم للمرة الأولى في مِنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.


يشار ان هذه المرة الثانية على التوالي التي يستضيف فيها اتحاد السلة القطري، بطولةَ كأس آسيا تحت 16 عاما .

 

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