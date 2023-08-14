منتخب السيدات لكرة السلة يلتقي تايلند بالبطولة الآسيوية

الوكيل الإخباري - يبدأ المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، الاثنين، مشواره في نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا، عندما يلتقي منتخب تايلند عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، في إطار منافسات المستوى الثاني من بطولة آسيا.



وتقام منافسات البطولة في المجمع الرياضي بالعاصمة التايلندية بانكوك، في إطار منافسات مباريات المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبهما منتخبي كازاخستان وسريلانكا.



ويلتقي المنتخب الوطني للسيدات يوم الاثنين المقبل، منتخب سيريلانكا، قبل ان يلتقي الثلاثاء منتخب كازخستان.



وتضم قائمة المنتخب الوطني، المدرب الإسباني فرانشيسكو ألفاريز ومساعديه هيثم طليب ومارك ريباس فيلانوفا والمعالجة سجى أبا زيد ومدرب اللياقة البدنية حمزة الرحاحلة والإدارية مسك روحي ومديرة المنتخب سلمى غنيم والحكم المرافق إلهام خزنة، إلى جانب 12 لاعبة، وهن: ماريا الحن وجانست يالتشين وماسة النوباني وزارا النجار وذكرى شحادة وهبة ملكاوي ويارا حمادة وجوانا حداد وليليانا أبو جبارة وفرح الشياب ورشا عبده والمجنسة الأميركية ايجا شيبارد.



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